أخبار برشلونة .. المرشح لرئاسة برشلونة: أريد مبابي أكثر من نيمار

سبورت 360 – قال فيكتور فونت، المرشح لرئاسة نادي برشلونة في الانتخابات القادمة، إن تشافي هيرنانديز سيكون حجر أساس في مشروعه خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن كيليان مبابي أفضل من نيمار دا سيلفا.

ولطالما انتقد فيكتور فونت، إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، حيث أشار إلى أن نموذج التسيير الإداري الذي كان في السابق هو ما جعل من البارسا أفضل نادٍ في العالم في جميع أنواع الرياضات، مؤكداً أن غياب الشفافية، وإجراء تعاقدات في آخر لحظة أصبحت أموراً غير مقبولة.

فونت يكشف عن مشروعه الانتخابي:

وقال فونت في تصريحات أبرزتها صحيفة (سبورت) الإسبانية: “تشافي سيكون حجر أساس في مشروع برشلونة الرياضي للسنوات الـ10 القادمة، نحن نعمل على فكرة أن يكون مدربنا”.

وبخصوص ثنائي باريس سان جيرمان، وعما إذا كان يريد التعاقد مع أحدهما، قال فونت: “أحب مبابي أكثر من نيمار، البرازيلي أكثر إبداعاً لكن الفرنسي يركز أكثر على كرة القدم”.

وتحدث فونت عن لاوتارو مارتينيز: “أحببته عندما أتى إلى الكامب نو مع إنتر ميلان، لكن قرارات التوقيع مع اللاعبين سيتخذها تشافي هيرنانديز والهيكل الرياضي بأكمله”.

تجدر الإشارة إلى أن فونت يُعد من أبرز المعارضين لاستعادة نيمار دا سيلفا، حيث قال في تصريح سابق: “قرار التفاوض معه، مثال آخر على عدم وجود مشروع في النادي، قرار إعادته للكامب نو هو قرار أحمق ولا أفهم لماذا أرادو ذلك”.

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