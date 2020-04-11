أخبار برشلونة : النجم المطلوب يرفض الانضمام لبرشلونة بسبب بارتوميو!

سبورت 360 – يرفض النجم المطلوب في صفوف برشلونة الإسباني لاوتارو مارتينيز فكرة الانتقال إلى الفريق الكتالوني في ظل وجود جوسيب ماريا بارتوميو في مقعد رئيس النادي.

و أصبح مهاجم إنتر ميلان الإيطالي أحد أولويات البارسا لترميم الصفوف في الموسم المقبل حيث وقع الاختيار عليه لتدعيم الهجوم الكتالوني.

لاوتارو مارتينيز لا يريد الانضمام لبرشلونة في وجود بارتوميو

و يمكن للاوتارو الرحيل عن الإنتر مقابل 111 مليون يورو و الذهاب لتحقيق حلمه باللعب رفقة مواطنه ليونيل ميسي في برشلونة.

لكن يبدو أن لاوتارو و وكيل أعماله لا يثقان في بارتوميو بسبب سوء علاقة الرئيس بعدد كبير من نجوم البارسا والمشاكل التي يسببها الرئيس في غرفة الملابس حسبما أفادت صحيفة دون بالون الإسبانية اليوم الخميس.

بجانب ذلك لا يرى مارتينيز المشروع الجديد في برشلونة بوضوح ويفضل في الفترة الحالية الانتظار لرؤية ما ستسفر عنه الأيام المقبلة قبل اتخاذ قرار قد يندم عليه طوال مسيرته.

بدوره يرى ميسي في لاوتارو إضافة قوية لهجوم البارسا حيث يعرف إمكانيات مواطنه الأرجنتيني جيداً للعب معه من قبل في صفوف الألبا سيليستي.

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