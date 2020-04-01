أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : بارتوميو : ميسي كان مؤيداً لحفض رواتب نجوم برشلونة منذ البداية

1 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : بارتوميو : ميسي كان مؤيداً لحفض رواتب نجوم برشلونة منذ البداية

سبورت 360- أكد جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، على أن قائد الفريق ليونيل ميسي كان مؤيداً لمُفترح تخفيض رواتب الفريق الأول لكرة القدم بنسبة 70% منذ بداية الأزمة.

وذكر بارتوميو، في تصريحات لصحيفة سبورت الكتالونية، أنه عقد اجتماعاً مع اللاعبين يوم 20 مارس، لكي يُطلعهم على الموقف الاقتصادي، ومُقترح تخفيض الرواتب بنسبة 70%، وقال :”منذ اليوم الأول، ميسي قال أن ذلك يجب أن يتم”.

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وتابع بارتوميو حديثه عن ميسي بالقول :”تلك إشارة عن التزامه تجاه النادي”، وأكمل :”سنكون إدارة غير مسئولة إذا لم نقم بتلك الخطوة”، وبحسب تقرير الصحيفة فإن تلك الخطوة تأتي لقلة العائد المادي الذي سببه تفشي فيروس كورونا.

وعن سيناريوهات استكمال الموسم رغم تفشي كورونا، قال بارتوميو :”نحن لا نُريد أن نلعب خلف الأبواب المغلقة، أو اللعب كل 48 ساعة، لا أعتقد أننا سنلعب أول مُباراة لنا قبل نهاية يونيو على الأقل، هذا هو السيناريو الذي نحن بصدد دراسته”.

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