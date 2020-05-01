أخبار برشلونة : بارتوميو يُجهز صفعة أخرى لنجوم برشلونة

سبورت 360 – يُخطط نادي برشلونة لتخفيض أجور لاعبيه مرة أخرى، بسبب استفحال الأزمة الاقتصادية والخسائر المالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتوقف المسابقات الكروية منذ بداية شهر مارس.

وكان برشلونة، قد توصل لاتفاق مع اللاعبين، بخفض الأجور لمدة 3 أشهر بنسبة 70%؛ بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، كما تنازل اللاعبون عن 2% من رواتبهم لمساعدة العاملين بالنادي.

برشلونة يتجه إلى خفض رواتب لاعبيه في الموسم المقبل:

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن الأسوأ لبرشلونة ولجميع الأندية لم يأتِ بعد، لكنه يعتمد على الخسائر المالية المتوقعة في الميزانية المخصصة للموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن جوسيب ماريا بارتوميو سيقود مفاوضات مكثفة مع اللاعبين لتقليصرواتبهم خلال الموسم المقبل أيضاً، نتيجة للتأثر المالي الشديد من توقف النشاط الرياضي.

وأشارت إلى أن الميزانية الجديدة للنادي الكتالوني ستشهد عجزاً غير مسبوق، وبالتالي سيصبح قرار خفض الرواتب هو الخيار الأنسب لرئيس برشلونة جوسيب بارتوميو لانتشال النادي من الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن أندية الدوري الإسباني، سوف تعود إلى التدريبات مجدداً من منشآتها الرياضية خلال الأسبوع المقبل، في الوقت الذي لم يتحدد فيه توقيت عودة المنافسات ذاتها.

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