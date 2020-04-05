أخبار برشلونة : باريس سان جيرمان يرفض عرضاً مغرياً من برشلونة لضم نيمار

سبورت 360 – رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرضاً ضخماً من نظيره الإسباني برشلونة لضم نيمار دا سيلفا في الصيف الماضي حسبما أوردت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

و أفادت الصحيفة بأن البارسا عرض على إدارة الفريق الباريسي الحصول على مبلغ 130 مليون يورو بجانب ثلاثة لاعبين من الفريق الكتالوني مقابل ضم نيمار.

باريس يرفض طلب برشلونة في صفقة نيمار

و وفقاً للصحيفة فإن باريس لم يفكر مرتين قبل رفض العرض وتمسك ببقاء نيمار في صفوف الفريق في الموسم الجاري.

و كشفت الصحيفة الكتالونية النقاب عن رد باريس على برشلونة حيث طلب أثرياء العاصمة الفرنسية الحصول على مبلغ 150 مليون يورو بدلاً من 130.

و بجانب ذلك أراد الفريق الفرنسي ضم الكرواتي إيفان راكيتيتش، المدافع جان كلير توديبو و ضم عثمان ديمبيلي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

و رفض النادي الإسباني مقترح باريس وتمسك بعرضه الأول و هو الأمر الذي جعل الفريق الباريسي يغلق باب المفاوضات نهائياً في ذلك الوقت.

و يعود البارسا لطرق باب نيمار من جديد ويسعى للحصول على توقيعه في الصيف المقبل.

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