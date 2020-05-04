أخبار برشلونة : باير ليفركوزن ينتظر الكلمة الأخيرة لبرشلونة في صفقة إيمرسون

سبورت 360 – ينتظر نادي باير ليفركوزن الألماني الكلمة الأخيرة لنظيره الإسباني برشلونة في صفقة التعاقد مع البرازيلي إيمرسون الذي يلعب هذا الموسم في ريال بيتيس بنظام الإعارة من البلوجرانا ، في الصيف القادم.

و يدرك ريال بيتيس أن فكرة ضم إيمرسون من جديد في الموسم القادم من برشلونة تبدو صعبة حيث ستكون الكلمة الأخيرة في تحديد مستقبل اللاعب في يد البارسا.

برشلونة منفتح لبيع عقد إيمرسون

و كان اتفاق البارسا و بيتيس في البداية يقضي بلعب إيمرسون في الفريق الأندلسي حتى 2021 لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع دخول باير ليفركوزن في الصفقة.

و أفادت مجلة كيكر الألمانية بأن ليفركوزن ينوي دفع مبلغاً ضخماً لمحاولة اقناع البارسا بفكرة ترك اللاعب وسط توقعات داخل الكامب نو بوصول العرض ما بين 20 و 30 مليون يورو.

و شددت المجلة على تقدم المفاوضات بين ليفركوزن و برشلونة مع إمكانية رحيل البرازيلي إلى النادي الألماني في الفترة المقبلة مع وضع بنداً في عقده يمنح الفريق الكتالوني حق إعادة الشراء.

و ينتظر ليفركوزن قرار البارسا النهائي وسط ترحيب من الجانب الكتالوني بكسب المال من الصفقة مع فتح الباب للتعاقد مع اللاعب مستقبلاً.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

