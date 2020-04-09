أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : برايثوايت يدفع جماهير برشلونة لمقارنته بالظاهرة رونالدو .. فيديو

9 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : برايثوايت يدفع جماهير برشلونة لمقارنته بالظاهرة رونالدو .. فيديو
برايثوايت مهاجم برشلونة

سبورت 360 – تفاعلت جماهير برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الدانماركي مارتن برايثوايت، مهاجم الفريق المنضم حديثاً من صفوف ليجانيس، وقامت بتشبيهه بالظاهرة رونالدو.

برايثوايت يقوم بتقليد قصة الشعر الشهيرة بالظاهرة رونالدو البرازيلي

ونشر برايثوايت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لقصة شعره الجديدة، والتي تشبه القصة الشهيرة للبرازيلي رونالدو نيزاريو دا ليما في كأس العالم 2002.

وحسبما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، شارك برايثوايت بجزء من حياته اليومية مع الجماهير عبر تويتر، خلال فترة الحجر الصحي.

ومع وجود جميع اللاعبين في منازلهم بسبب الحجر الصحي، اكتشفوا بعض الأشياء الجديدة عن نفسهم لزيادة أوقات الفراغ.

وتفاعلت الجماهير مع الفيديو الذي نشره برايثوايت، واستخدموا برنامج تعديل الصور الشهير “فوتوشوب”، ووضع صورة برايثوايت على جسد الظاهرة رونالدو.

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