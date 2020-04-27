أخبار برشلونة : برايثوايت يهدد سواريز ولاوتارو مارتينيز بتصريحات نارية

سبورت 360 – هدد المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت لاعب فريق برشلونة الإسباني ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لويس سواريز و الصفقة المحتملة لترميم هجوم الفريق في الصيف المقبل لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بتصريحات نارية.

و أكد لاعب برشلونة الجديد أنه ليس مهتماً بشأن عودة لويس سواريز من الإصابة أو الصفقات المحتملة لترميم هجوم الفريق مفيداً في الوقت ذاته بأنه لم يظهر حتى الآن ما يمكنه فعله في الملعب.

تصريحات مثيرة من برايثوايت مهاجم برشلونة

و صرح برايثوايت للتلفزيون الدنماركي قائلاً ” يجب أن أكون أساسياً في تشكيل برشلونة و الهداف الأول للفريق، عندما تلعب في فريق مثل البارسا فإنك تملك العديد من الخيارات لذلك بدون أدنى شك أرى نفسي قادر على تسجيل العديد من الأهداف وأن أكون واحدا من هدافي الليجا و لهذا السبب أنا هنا”.

و أضاف اللاعب مفيداً ” الآن أعمل بجهد كبير، أكبر من أي وقت مضى، نحن في فترة توقف وأراها ميزة للاستعداد و التحضير، و أعرف أنه لا يوجد أحد يتدرب ويعمل مثلي وعندما تعود المنافسات سأكون جاهزاً بدنياً و ذهنياً”.

وعن إمكانية عودة لويس سواريز من الإصابة وافتراضية التعاقد مع لاوتارو قال ” ليست مشكلة بالنسبة لي بالعكس المنافسة ستجعلنا نقدم أداءً أفضل ، و لم أظهر بعد ما يمكنني فعله في الملعب، أشعر أني قدمت عملاً جيداً حتى الآن و لكن أعرف أنه يمكنني تقديم الأفضل”.

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