أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : برشلونة سيحارب كورونا وإنتر في رحلة تعاقده مع لاوتارو مارتينيز

30 مارس، 2020
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أخبار برشلونة : برشلونة سيحارب كورونا وإنتر في رحلة تعاقده مع لاوتارو مارتينيز

سبورت 360- أكدت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم السبت، أن برشلونة لن يستسلم في رحلة بحثه التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر ميلان.

وربطت وسائل الإعلام الإسبانية اسم لاوتارو مارتينيز في الأيام الأخيرة بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني بعد تألقه اللافت مع إنتر ميلان و منتخب الأرجنتين، من أجل أن يصبح بديلاً مستقبلياً للأوروجياني لويس سواريز.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن برشلونة يعلم الآن بكافة تفاصيل وقيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وناديه إنتر ميلان الإيطالي، ومصر على التعاقد معه بالرغم من الأزمة الحالية.

إنتر ميلان وكورونا ضد برشلونة

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” المقربة من برشلونة، أن إدارة إنتر ميلان الآن تعتقد أن أزمة فيروس كورونا التي ضربت جميع الأندية سوف تكون في صالح بقاظ لاوتارو في إيطاليا، لعدم قدرة أي نادي دفع قيمته بعد الأزمة العالمية.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن الشرط الجزائي في عقد لاوتارو الحالي مع إنتر ميلان هو 111 مليون يورو ويمكن تفعيله خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

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أخبار برشلونة تعاقده رحلة سيحارب في كورونا لاوتارو مارتينيز مع وإنتر

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