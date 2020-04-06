أخبار برشلونة : برشلونة سيسخر نصف سعر كوتينيو بانتقاله إلى تشيلسي

سبورت 360 – يبدو أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في طريقه للرحيل عن برشلونة بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة ينوي بيع كوتينيو في الصيف القادم، في حين لا يفكر بايرن ميونخ بتفعيل خيار شراء اللاعب مقابل 120 مليون يورو نظراً للمستوى المتواضع الذي ظهر به في ملعب يانز أرينا.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن صحيفة “إيفينينج ستاندرد” البريطانية أن فيليب كوتينيو يعطي الأولوية لعودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعد تشيلسي النادي الأقرب للحصول على خدماته، حيث يرغب المدرب فرانك لامبارد بتدعيم خط الوسط الهجومي، وتعويض رحيل ويليان المتوقع.

برشلونة سيحصل على 80 مليون يورو فقط من بيع كوتينيو

وأضاف التقرير أن الصفقة بين برشلونة وتشيلسي ستتم مقابل 80 مليون يورو فقط، وهذا نصف السعر الذي دفعه النادي الكاتالوني تقريباً للتعاقد مع اللاعب من ليفربول في يناير عام 2018.

ووقع برشلونة مع كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات دفع 25 مليون منها لغاية الآن، وبالتالي فإن النادي سيخسر من رحيل اللاعب الصيف القادم 65 مليون يورو خلال عامين فقط.

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