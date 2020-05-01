أخبار برشلونة : برشلونة سيسمح برحيل فاتي لدورتموند بحالة واحدة

سبورت 360 – وضع نادي بوروسيا دورتموند أنظاره تجاه النجم الغيني الإسباني الشاب أنسو فاتي من فريق برشلونة، ليكون البديل المحتمل للإنجليزي جادون سانشو في حالة خروج الأخير لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

ويتوقع أن يخسر دورتموند خدمات نجمه سانشو في ظل ارتفاع الاهتمام به من جانب مانشستر يونايتد تحديداً هذا الصيف.

وحدد عمالقة الدوري الألماني أنسو فاتي ليكون البديل الأمثل لخلافة سانشو في ملعب السيجنال إيدونا بارك، وهو الأمر الذي يراه برشلونة صعباً.

دروتموند ينتظر ضم أنسو فاتي بشروط برشلونة

لكن حسب صحيفة سبورت الكاتالونية فإن برشلونة لن يفكر في بيع اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً إلا عن طريق الإعارة أو عن طريق وجود بند يضمن للبارسا أحقية إعادة الشراء مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه.

يتوقع برشلونة أن يكون خريج أكاديمية اللا ماسيا أحد العناصر التي سيعول عليها في صناعة مستقبله، ولكن مشاركات اللاعب تأثرت كثيراً بعودة ليونيل ميسي ولويس سواريز للمشاركة باستمرارية مع الفريق الأول.

وفي حالة وافق دورتموند على فكرة بند إعادة الشراء، فإن هذه ستكون المرة الثانية التي يستعمل فيها النادي الكاتالوني نفس التكنيك، حيث سبق وأن فعلها عندما باع الجناح جيرارد دولوفيو إلى إيفرتون في عام 2015.

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