أخبار برشلونة : برشلونة لن يخسر شيئاً ببيع راكيتيتش

سبورت 360 – أحاطت جائحة فيروس كوورنا سوق الانتقالات بجو من الغموض وعلامات الاستفهام فيما يخص خطط الأندية في سوق الانتقالات القادمة.

لكن يبدو أن نادي برشلونة لديه فكرة واضحة حول مستقبل إيفان راكيتيتش لاعب الوسط الكرواتي بالفريق والذي من المتوقع أن يتم عرضه للبيع في الصيف.

وكان راكيتيتش قريباً من الخروج من النادي الكاتالوني خلال آخر نافذتين لسوق الانتقالات وكان بإمكانه المغادرة في أي وقت لكنه في النهاية استمر بسبب حاجة الفريق له بهذا الوقت.

برشلونة يتطلع لاسترداد أموال شراء راكيتيتش

ينتهي عقد نجم إشبيلية السابق في يونيو 2021 وإذا تم بيعه فإن البارسا يتوقع الحصول على 18 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو أخرى كحوافز نظير التخلي عن خدماته وهو نفس المبلغ الذي دفعه البارسا لشراءه في عام 2014.

وأكدت صحيفة الماركا أن إدارة النادي واثق من الحصول على 20 مليون يورو جراء بيعه أو حتى التوصل لاتفاق لإدخاله في عملية مبادلة بإحدى الصفقات الكبرى التي يريد النادي أن يتمها.

ولعب راكيتيتش ما مجموعه 299 مباراة مع البلاوجرانا وفاز بـ 13 لقباً من أهمها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2015 وهي البطولة التي سجل بها في المباراة النهائية ضد يوفنتوس.

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