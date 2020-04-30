أخبار برشلونة : برشلونة وفن وأد المستقبل!

سبورت 360 – أصبح نادي برشلونة الإسباني متخصصاً في عمليات وأد المستقبل بسبب تفكير الإدارة الحالية في سوق اللاعبين في الفترة الماضية.

إدارة جوسيب ماريا بارتوميو تميل لإتقان فن وأد المستقبل بالتنازل عن لاعب تلو الآخر دون السماح له بالعيش في الكامب نو و الحصول على فرصة للتألق و اثبات نفسه مع الفريق.

الضحية الجديدة لعمليات إجهاض أجنة نجوم المستقبل في برشلونة، الفرنسي جان كلير توديبو، المدافع المميز الذي خرج من النادي في الموسم الجاري بنظام الإعارة لفريق شالكه الألماني.

ماذا بعد التصبب عرقاً؟

برشلونة تصبب عرقاً لإقناع تولوز الفرنسي بتركه للنادي، و ماذا بعد؟ لم يجد المكان للعب في البارسا ليخرج بنظام الإعارة ، ليثبت اللاعب قدراته في الدوري الألماني مع الأزرق الملكي.

و من جديد يرغب البارسا في التخلص من توديبو ببيع عقده بشكل نهائي حيث يرغب في الحصول على 25 مليون يورو من النادي الألماني لمنحه بطاقة اللاعب بشكل نهائي.

تفكير بعيد كل البعد عن المنطق، اللاعب أثبت جودته و يمكن رؤية ذلك بوضوح في مباريات شالكه ، صحيح أن مستوى اللعب في الدوري الألماني مختلف عن نظيره في إسبانيا و حجم الضغوط كذلك في برشلونة مرتفع بشكل كبير لحجم النادي، لكن هل ما قدمه توديبو مع شالكه لا يستحق عليه منحه فرصة للحياة في الكامب نو؟

الطريق السريع والسير وسط الغابات

بضعة دقائق مع الفريق الأول مع بث الثقة في نفس اللاعب قد يكون المفتاح للحصول على صمام أمان لدفاع الفريق الكتالوني في السنوات المقبلة ، لكن إدارة البارسا تريد خوض الطريق السريع و لا ترغب في السير وسط الغابات، ليرحل و نجلب مدافعاً يافعاً و ناضجاً نكسر من أجله الخزائن.

و ربما لو نجحت إدارة البارسا في الخطة المشؤومة للتخلص من توديبو، فإن اللاعب الذي ينص عقد اعارته لشالكه على خيار الشراء مع وضع برشلونة بنداً يتيح له إعادة الشراء من جديد، سيبدع أكثر و أكثر و قد نراه يعود من جديد لمدار البلوجرانا بعد عدة سنوات من فريقه المستقبلي ، ويطلب البلوجرانا ضمه مع طلب ناديه مبلغاً فلكياً مقابل توقيعه.. و حينها سيكون ذلك أقل ثمن لجريمة الوأد!

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