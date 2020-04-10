أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : برشلونة يتعاقد مع جوهرة جديدة من ريال سوسيداد

10 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : برشلونة يتعاقد مع جوهرة جديدة من ريال سوسيداد
فريق برشلونة

سبورت 360 – نجح نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع جوهرة جديدة من كتيبة ريال سوسيداد الإسباني حسبما نشرت صحيفة آس الإسبانية مساء اليوم الأربعاء.

و وضع البارسا أعينه من جديد في سان سيباستيان لترميم قطاع الشباب في النادي واصطاد موهبة جديدة من مواهب سوسيداد من خلال التعاقد مع لاعب وسط موهوب.

و أتم البلوجرانا التعاقد مع داني رودريجيز البالغ من العمر 14 عاماً لينضم لأكاديمية لا ماسيا في برشلونة في الفترة المقبلة.

برشلونة يضم داني رودريجيز جوهرة سوسيداد

و أوضحت آس أن اللاعب يعد من أبرز مواهب جيل 2005 في قائمة شباب سوسيداد، مفيدةً بأنه لاعب وسط مهاجم يمكنه اللعب في الجناح أو في مركز صانع الألعاب.

و لم تكن الصفقة سهلة على برشلونة حيث جذب الموهوب الشاب أنظار عدد كبير من أندية أوروبا الكبرى التي تابعت تطوره في الفترة الماضية قبل أن يخطفه الفريق الكتالوني.

و أفادت الصحيفة المدريدية أن برشلونة حصل على تقارير جيدة للغاية من كشاف النادي مينتشاكا لذلك تحرك البارسا وتواصل مع والدي اللاعب منذ قت طويل.

و أبلغ فريق ملعب الكامب نو ، سوسيداد بالوضع قبل التعاقد مع اللاعب مع فشل النادي في اقناع داني بالاستمرار في سوسيداد.

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