أخبار برشلونة : برشلونة يتعاقد مع جوهرة جديدة من ريال سوسيداد
سبورت 360 – نجح نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع جوهرة جديدة من كتيبة ريال سوسيداد الإسباني حسبما نشرت صحيفة آس الإسبانية مساء اليوم الأربعاء.
و وضع البارسا أعينه من جديد في سان سيباستيان لترميم قطاع الشباب في النادي واصطاد موهبة جديدة من مواهب سوسيداد من خلال التعاقد مع لاعب وسط موهوب.
و أتم البلوجرانا التعاقد مع داني رودريجيز البالغ من العمر 14 عاماً لينضم لأكاديمية لا ماسيا في برشلونة في الفترة المقبلة.
برشلونة يضم داني رودريجيز جوهرة سوسيداد
و أوضحت آس أن اللاعب يعد من أبرز مواهب جيل 2005 في قائمة شباب سوسيداد، مفيدةً بأنه لاعب وسط مهاجم يمكنه اللعب في الجناح أو في مركز صانع الألعاب.
و لم تكن الصفقة سهلة على برشلونة حيث جذب الموهوب الشاب أنظار عدد كبير من أندية أوروبا الكبرى التي تابعت تطوره في الفترة الماضية قبل أن يخطفه الفريق الكتالوني.
و أفادت الصحيفة المدريدية أن برشلونة حصل على تقارير جيدة للغاية من كشاف النادي مينتشاكا لذلك تحرك البارسا وتواصل مع والدي اللاعب منذ قت طويل.
و أبلغ فريق ملعب الكامب نو ، سوسيداد بالوضع قبل التعاقد مع اللاعب مع فشل النادي في اقناع داني بالاستمرار في سوسيداد.
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