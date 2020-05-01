أخبار برشلونة : برشلونة يتعاون مع يوفنتوس لجلب اثنين من نجومه

سبورت 360 – يبحث نادي برشلونة عن شركاء في سوق الانتقالات القادمة، لإجراء بعض عمليات التعاون والمبادلة معاً، ويبدو أن يوفنتوس هو المرشح للعب هذا الدور في الصيف القادم.

وهذا ليس جديداً على برشلونة والذي قام بإجراء عملية تبادل ذهب من خلالها الحارس الهولندي سيليسين إلى فالنسيا مع قدوم نيتو إلى ملعب الكامب نو.

وأشارت صحيفة الماركا إلى أن البارسا يريد صنع توازن في ميزانيته من خلال التعاون مع يوفنتوس، والذي كانت بدايته في السوق الشتوية من خلال نقل ماركيز لليوفي وجلب بيريرا عن طريق الإعارة مع وجود بند خيار لشراء صانع الألعاب البرازيلي مقابل 8 ملايين يورو، وهو عمل ربما يؤثر على خزينة النادي ولكنه لن يؤثر على ميزانية الفريق للموسم الماضي.

بيانيتش وبيرنارديسكي إلى برشلونة ؟

أضافت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن عملية من هذا النوع مع يوفنتوس، سيتمكن من خلالها من تبادل بعض اللاعبين مع عدم دفع أي أموال مع وجود أزمة اقتصادية كبرى جراء جائحة كورونا.

في السوق الماضية حاول الناديين إجراء عملية تبادل ينتقل فيها راكيتيتش إلى النادي الإيطالي مع استقدام الجناح الدولي فيديريكو بيرنارديسكي إلى البارسا ولكنها لم تتحقق لأن لاعب الوسط الكرواتي لم يكن يريد مغادرة كاتالونيا في هذا الوقت.

الآن، فإن المحادثات تتكرر بين الناديين، فحسب بعض المصادر فإن برشلونة وضع لاعبين مثل آرتور ميلو، سيميدو أو سيرجي روبيرتو على الطاولة بالإضافة إلى راكيتيتش، مقابل الحصول على بيرنارديسكي ولاعب الوسط البوسني المميز ميراليم بيانيتش.

إذا تم الانتهاء من عملية التبادل المتوقعة فتلك، فإن كلا الناديين لن يضطرا لدفع أموال في السوق القادمة، وربما يتم الانتقال النهائي في الموسم القادم أو من خلال دفع المقابل على دفعات في السنوات القادمة.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

