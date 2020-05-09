أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : برشلونة يجبر باريس على الانسحاب من صفقة لاوتارو مارتينيز

9 مايو، 2020
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أخبار برشلونة : برشلونة يجبر باريس على الانسحاب من صفقة لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

سبورت 360 – ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن باريس سان جيرمان قرر الانسحاب من صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الذي كان ينوي التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحظى لاوتارو الذي يقدم موسم ممتاز مع إنتر ميلان باهتمام كبار أندية أوروبا، وشهدت الأيام الماضية صراعاً بين برشلونة وباريس سان جيرمان على ضم اللاعب، لكن الأخير رفع الراية البيضاء مؤخراً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن باريس وجد أنه لا جدوى من المنافسة على الصفقة في ظل رغبة المهاجم الأرجنتيني بالانتقال إلى برشلونة واللعب بجوار ليونيل ميسي.

باريس يركز على إيكاردي .. لكنه لن يفعّل خيار الشراء

ونقلت الصحيفة الكاتالونية عن منافستها ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان قرر تجديد إعارة المهاجم الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي لمدة موسم واحد، وسيبدأ مفاوضاته مع إنتر ميلان لإقناعه بهذا الخيار.

وتعاقد النادي الباريسي مع إيكاردي لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو في الصيف المقبل، لكنه لا يريد تفعيل خيار الشراء النهائي هذا الصيف وإنما تمديد الإعارة فقط.

وأضاف التقرير أن رغبة لاوتارو بالانتقال إلى ملعب الكامب نو ليست السبب الوحيد وراء انسحابه من الصفقة، وإنما لمعاناة النادي على الصعيد الاقتصادي أيضاً بسبب جائحة فيروس كورونا، لاسيما وأنه تم إلغاء الموسم بشكل كامل في الدوري الفرنسي.

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