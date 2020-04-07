أخبار برشلونة : برشلونة يجبر نيمار على تجديد عقده مع باريس!
سبورت 360 – تحدثت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الاثنين عن مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المرتبط بقوة بالرحيل عن الفريق والذهاب لبرشلونة في الموسم القادم.
و يسعى نيمار بالفعل إلى الانتقال للعب في صفوف البارسا في الميركاتو الصيفي المقبل و سيعمل برشلونة على استعادة خدماته بالتفاوض مع باريس.
الفرصة الأخيرة لعودة نيمار إلى برشلونة
و يأمل البرازيلي في توصل الفريقان إلى اتفاق يعود بموجبه من جديد للكامب نو الذي رحل عنه في صيف 2017 من خلال دفع الشرط الجزائي الذي كان يبلغ 222 مليون يورو.
و حسبما نشرت ليكيب فإن برشلونة قد يجبر نيمار على تجديد عقده مع باريس حال لم ينجح في التعاقد معه و نقله من بارك دي برانس.
و أوضحت الصحيفة أن الصيف المقبل سيكون الفرصة الأخيرة أمام نيمار لكي ينضم لكتيبة البارسا و إن لم يحدث ذلك فإنه لن يعود أبداً للفريق الإسباني بسبب عامل السن حيث يبلغ من العمر الآن 28 عاماً.
و لو انتهى الميركاتو الصيفي دون جديد على لائحة سوق برشلونة فإن نيمار سيتجه لتجديد عقده مع الفريق الباريسي والذي سيصل لخط النهاية في يونيو 2022.
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