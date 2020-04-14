أخبار برشلونة : برشلونة يحسم قراره بشأن رحيل عثمان ديمبيلي

سبورت 360 – حسم نادي برشلونة الإسباني قراره بشأن رحيل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حسبما نشرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الاثنين.

و أفادت الصحيفة بأن اللاعب سيبقى في برشلونة لموسم على الأقل بسبب الأزمة المالية التي تضرب الأندية في الفترة الحالية جراء فيروس كورونا تزامناً مع غياب اللاعب عن الملاعب بسبب الإصابة والذي ساهم في عدم حصول البارسا على المبلغ الذي كان يريده مقابل رحيل الفرنسي.

كورونا والإصابة يبعدان العروض الجيدة عن ديمبيلي

و كان البارسا يمني النفس بالتخلص من ديمبيلي مقابل 60 مليون يورو في الميركاتو الصيفي المقبل لكن النادي الكتالوني لم يجد أي فريق قادر على دفع المبلغ المطلوب لذلك حسم الأمر وقرر استمرار الفرنسي في الفترة القادمة.

و أكدت ماركا أن وكيل ديمبيلي التقى ببرشلونة قبل اصابته الأخيرة من أجل مناقشة إمكانية رحيله عن الفريق و قرر الطرفان أن مستقبله سيُحسم في ضوء مستواه و لياقته و لم يكن يتوقع أحد أن يصاب من جديد ثم تتوقف المنافسات بسبب كوفيد -19.

و ترى أندية أوروبا أن التعاقد مع ديمبيلي يعد مخاطرة كبيرة بسبب سجل اصاباته في آخر 3 سنوات حيث عانى من 7 إصابات عضلية بشكل إجمالي، بالرغم من تمتع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً بمهارات لا شك فيها.

و يستعد البارسا بذلك للحفاظ على ديمبيلي في الفترة المقبلة على أمل أن يستعيد اللاعب مستواه ورونقه في الموسم المقبل.

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