أخبار برشلونة : برشلونة يخطط لطعنة قاسية في ظهر ريال مدريد

سبورت 360 – يخطط نادي برشلونة الإسباني لتوجيه طعنة قاسية في ظهر الغريم التقليدي ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

و يضع النادي الكتالوني عينه على الأوضاع في مدريد فيما يتعلق بمستقبل المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق في الفترة المقبلة.

برشلونة يخطط لضم أشرف حكيمي من ريال مدريد

و لم يتحرك الريال لحماية حكيمي بعقد جديد بعدما جذب أنظار كبار أوروبا في الفترة الماضية إثر تألقه اللافت مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي يلعب له بنظام الإعارة من الريال.

وكيل اللاعب المغربي أكد مؤخراً عدم وجود أي مفاوضات مع إدارة الريال من أجل تجديد العقد المبرم بين الطرفين ما يثير المخاوف من انقضاض أحد كبار أوروبا على توقيعه.

و يضع البارسا عينه على ضرب ريال مدريد بضم حكيمي في الصيف المقبل رداً على تعاقد الميرينجي مع الموهوب الياباني تاكيفوسا كوبو، حسبما أوردت صحيفة دون بالون الإسبانية اليوم الاثنين.

و أوضحت الصحيفة أن حكيمي قد لا يساعد برشلونة في سعيه حيث قد لا يلعب في الدوري الإسباني إلا في صفوف ريال مدريد و حال أغلق الباب في وجهه سيكون دورتموند هو فريقه المفضل لإكمال سنواته القادمة في صفوفه.

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