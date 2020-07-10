أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : برشلونة يخطف هدف ريال مدريد مجاناً

10 يوليو، 2020
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أخبار برشلونة : برشلونة يخطف هدف ريال مدريد مجاناً
جوسيب ماريا بارتوميو

سبورت 360 – توصل نادي برشلونة الإسباني لاتفاق شبه رسمي مع فابيان لوزي لاعب رايو فاييكانو الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني، للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد.

وأصبح برشلونة أكثر براعةً في معركته مع ريال مدريد بشأن ضم المواهب الشابة حول العالم، خصوصاً وأن فابيان لوزي يحظى باهتمام الفريق الملكي، ولكن البارسا نجح في الانقضاض عليه قبل الجميع.

برشلونة يخطف فابيان لوزي موهبة رايو فاييكانو:

وبحسب إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، فإن برشلونة حسم التعاقد مع مهاجم رايو فاييكانو الشاب فابيان لوزي (16 عاماً)، بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي المدريدي.

وأشارت، إلى أن لوزي ينشط في مركز المهاجم، ويلقى اهتماماً قوياً من جانب أتلتيكو مدريد كذلك، لكن البارسا أصبح أقرب إلى ضمه بفضل لجوء إدارة بارتوميو إلى أسرة اللاعب، ونجحت في إقناعها بأهمية انتقال اللاعب الشاب لأكاديمية لاماسيا.

خسيصل الهداف الواعد للانضمام إلى فريق الشباب ببرشلونة، مع العلم أنه تدرب في عدة مناسبات مع الفريق الأول لرايو فاييكانو، وتم استدعاؤه في مباريات كأس الملك على الرغم من أنه لم يلعب أي دقيقة.

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