أخبار برشلونة : برشلونة يستخدم جريزمان من أجل التعاقد مع نيمار

سبورت 360 – ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” بأن إدارة برشلونة تأمل في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من خلال إجراء صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وارتبط اسم نيمار دا سيلفا بالعودة إلى صفوف فريقه السابق برشلونة منذ الصيف الماضي، والآن سيحاول النادي الكتالوني الظفر بخدمات النجم البرازيلي مجدداً.

الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الحالي سيكون ضحية عودة نيمار من جديد للبرسا، حيث تسعى إدارة النادي الكتالوني في إدراج اسم الفرنسي في الصفقة.

صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين برشلونة وباريس

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة برشلونة قد قررت بيع أنطوان جريزمان بعد موسم واحد من انتقاله للفريق الكتالوني من أجل الوصول لأهداف الفريق الصيفية بالتعاقد مع نيمار، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وأكملت الشبكة أن برشلونة ستبيع جريزمان بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو سواء لباريس سان جيرمان أو لأي فريق آخر.

ولكن تأمل إدارة برشلونة في استغلال جريزمان بالطبع في صفقة تبادلية مع باريس، بانتقال اللاعب الفرنسي للنادي الفرنسي مقابل عودة نيمار للبرسا.

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