أخبار برشلونة : برشلونة يستهدف تكرار تجربة فالفيردي مع ريال مدريد

سبورت 360 – يرغب نادي برشلونة، في تدعيم مركز وسط الملعب الموسم المقبل، بضم لاعب جديد يمكنه القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية معاً، ويدرس العديد من الخيارات المتاحة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية عن وجود مناقشات بين برشلونة ويوفنتوس لفترة طويلة، للحديث عن صفقات تبادلية محتملة بين الطرفين.

برشلونة يستهدف ضم بيتانكور لاعب يوفنتوس

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية،أن برشلونة يتابع عن كثب الأوروجوياني رودريجو بيتانكور لاعب وسط يوفنتوس. منذ وجوده مع بوكا جونيورز.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس يراقب آرتور ميلو، وهو أحد اللاعبين الذين يمكن أن يدخلوا في صفقة تبادلية، ليس فقط مع يوفنتوس، لكن مع فريق توتنهام أيضاً، إذا حاول برشلونة ضم ندومبيلي.

ومع زيادة التكهنات حول صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس، يضع النادي الكتالوني عينه على بيتانكور، الذي تألق تألق مع فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد في كأس العالم تحت 20 سنة. حيث وقع فالفيردي بعدها إلى مدريد، بينما خطف يوفنتوس بيتانكور على الرغم من اهتمام برشلونة، بعد دفع ضعف قيمته السوقية.

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