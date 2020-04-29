أخبار برشلونة : برشلونة يضع سيناريو التخلص من أومتيتي

سبورت 360 – يسعى برشلونة إلى تقليص ميزانية نفقاته بخفض فواتير أجور كبار اللاعبين، لذلك وضعت إدارة النادي الكتالوني خطة للاستغناء عن بعض النجوم، الذين يحصلون على رواتب مرتفعة.

ويُعتبر الفرنسي صامويل أومتيتي من اللاعبين الذين يريد برشلونة بيعهم في الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل توفير الأموال للصفقات الجديدة، وكذلك بهدف التخلص من راتبه المرتفع.

برشلونة يتخذ قراراً بشأن أومتيتي:

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن خطة برشلونة لتجاوز أزمة كورونا، تتضمن خروج ثنائي وسط الميدان أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش في الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل الاعتماد على الثنائي الشاب أرتور ميلو وفرينكي دي يونج.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن رحيل هذا الثنائي لن يكون كافياً، ولذلك بحثتت إدارة برشلونة عن المزيد من “الضحايا”، واختارت اسم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي يحصل على راتب ضخم ويُهدر جل فترات الموسم على فراش الإصابة.

وحدد برشلونة 50 مليون يورو مقابل بيع أومتيتي، في وقتٍ سابق، لكن هذا الرقم لن يدفعه أي نادٍ في ظل الأزمة المالية التي ضربت جميع أندية أوروبا، ولذلك وضع البارسا خطة جديدة للتخلص من الفرنسي.

وينفتح برشلونة على فكرة التخلي عن أومتيتي بأقل من 50 مليون يورو، لكن راتبه المرتفع يظل عائقاً أمام الراغبين في ضمه، خاصةً وأن أغلب الفرق تبحث عن تخفيض ميزانية الأجور.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن برشلونة يُخطط لإعارة أومتيتي في الموسم القادم، مع إدراج بند إلزامية الشراء قبل 30 يونيو 2021.

ويحصل أومتيتي على 8 ملايين يورو سنوياً، مع العلم أنه وقع على عقد جديد مع برشلونة في عام 2018 لإلغاء الشرط الجزائي، والذي كانت قيمته 60 مليون يورو.

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