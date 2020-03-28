أخبار برشلونة : برشلونة يطلب من نيمار عدم اللجوء للفيفا للهروب من قفص باريس

سبورت 360 – طالب برشلونة من النجم البرازيلي نيمار عدم اللجوء لقانون الفيفا لكي يتمكن من الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في ظل عدم رغبة النادي بأن تسير الأمور بهذه الطريقة.

وكان نيمار وبرشلونة يخططان للجوء إلى المادة 17 من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تنص على أنه يسمح للاعب بالرحيل عن النادي إن مضى 3 سنوات على عقده بدون تجديد، بينما يقوم الفيفا بتحديد قيمة التعويض المالي الذي يجب أن يحصل عليه النادي المتضرر.

وبحسب ما جاء في صحيفة سبورت الإسبانية، سيقدر الفيفا التعويض المالي لباريس سان جيرمان بـ180 مليون يورو في حال لجأ نيمار للمادة رقم 17، وسيدفع هذا المبلغ برشلونة لكي يستعيد اللاعب في الصيف القادم.

ولكن .. برشلونة قام بتغيير موقفه

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة طلب من نيمار أن يغض النظر عن هذه الفكرة، لأن النادي لا يريد دفع 180 مليون يورو للحصول على خدماته هذا الصيف بعد أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف التقرير أن التعاقد مع نيمار مقابل 180 مليون سيخلق أزمة بين الإدارة واللاعبين، وذلك في ظل رغبة النادي بتخفيض أجور اللاعبين بنسبة 70% خلال فترة التوقف الحالية.

وهذا لا يعني أن البرسا لم يعد يريد التعاقد مع نيمار، لكنه يفضل التفاوض مع باريس سان جيرمان بدلاً من اللجوء للمادة 17 من قوانين الفيفا، لأن هذا سيسمح له أن يتوصل لاتفاق يتضمن دفع قيمة الصفقة على أكثر من دفعة، أو إدراج لاعبين آخرين في الصفقة لتخفيض المبلغ.

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