أخبار برشلونة : برشلونة يعرض حقوق كامب نو على فلورنتينو بيريز

سبورت 360 – رحب جوزيف فيفيز المتحدث الرسمي لنادي برشلونة بأن تكون شركة فلورنتينو بيريز صاحبة حقوق تعديل اسم ملعب الكامب نو للموسم القادم.

وشرح فيفيز قرار النادي المتعلق ببيع حقوق التسمية الخاصة بالكامب نو وذلك لجمع الأموال لمساعدة المؤسسات الصحية والمجتمعية لمكافحة فيروس كورونا.

تم تكليف مؤسسة البارسا بمهمة العثور على راعي خاص بالملعب لأجل ضمان الاستثمار وتدفق الاموال بصورة مستمرة في ظل معاناة إسبانيا والعالم من هذا الفيروس القاتل.

إمكانية بيع حقوق ملعب كامب نو لرئيس ريال مدريد

وقال فيفيز في تصريحاته لصحيفة سبورت الكاتالونية : “إن برشلونة يتشرف بكونه أكثر من مجرد نادٍ بعد هذه الخطوة الهامة”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت شروط شراء حقوق الاسم الجديد في ملعب كامب نو ستكون هي نفسها بالنسبة لأي شركة، إشارة إلى شركة ACS الخاصة بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد..فإن جوزيب فيفيز أوضح أنه لا يوجد شىء مستبعد : “يمكن أن نكون منفتحين على التعامل مع أي شركة”.

جدير بالذكر أن النادي الكاتالوني لم يقم أبداً قبل ذلك ببيع حقوق تسمية ملعب الكامب نو..ولكنه كان قد وضع خطط في الماضي للإقدام على هذه الخطوة لتمويل مشروع إيسباي بارسا لتعديل وتطوير ملعب الكامب نو.

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