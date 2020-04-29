أخبار برشلونة : برشلونة يغير خططه بشأن كوتينيو

سبورت 360 – غير نادي برشلونة الإسباني خططه بشأن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو في الفترة المقبلة حسبما أوردت صحيفة سبورت الإسبانية مساء الثلاثاء.

و أشارت سبورت إلى أن البارسا يفكر في الإبقاء على صانع الألعاب البرازيلي في الكامب نو خلال الموسم القادم و عدم اجباره على الرحيل.

و يعود كوتينيو إلى برشلونة بمجرد نهاية الموسم الجاري بعد نهاية عقد اعارته مع بايرن ميونخ الألماني مع عدم رغبة الفريق البافاري في الحصول على توقيعه بشكل نهائي.

برشلونة يفكر في عدم بيع كوتينيو والإبقاء عليه في الموسم القادم

ويدرس البارسا العديد من الأمور خلال فترة التوقف و من بينها وضعية كوتينيو في الفريق في ظل تعقد الظروف خلال الميركاتو القادم بسبب فيروس كورونا.

و لا يستبعد النادي الكتالوني فكرة بقاء كوتينيو و أن يكون جزءًا من المشروع الجديد في الكامب نو في ظل ادراك النادي صعوبة بيعه بالمبلغ الذي تريده الإدارة.

بدوره يظن كيكي سيتيين المدير الفني للبارسا أن كوتينيو يمكن أن يكون لاعباً مفيداً للبارسا في الموسم القادم.

و لم يخف البارسا أنه دخل في مفاوضات مع وكيل كوتينيو لمحاولة إيجاد فريقاً له في الفترة المقبلة حسبما أوضحت سبورت.

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