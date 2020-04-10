أخبار برشلونة : برشلونة يفكر في استعادة موهبة البرازيل بعد تألقه مع بيتيس

سبورت 360 – يفكر مسؤولو نادي برشلونة الإسباني في استعادة لاعبه الشاب البرازيلي إيميرسون من فريقه الحالي ريال بيتيس، خلال سوق الانتقالات القادمة.

وتعاقد برشلونة مع الظهير الأيمن إيميرسون صاحب 21 عاماً صيف عام 2019 الماضي، قادماً من أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

وقرر بعدها النادي الكتالوني إعارته إلى صفوف ريال بيتيس لمدة موسمين حتى صيف عام 2021، حتى يكتسب خبرة اللعب في الدوري الإسباني.

برشلونة يستعيد موهبته الشابة مبكراً من ريال بيتيس

ولكن أشارت صحيفة “آس” الإسبانية إلى رغبة إدارة الفريق الكتالوني في استعادة الشاب البرازيلي في الميركاتو المقبل من أجل الاستفادة من إمكانياته، خاصةً في ظل احتياج البرسا إلى تعزيز مركز الظهير الأيمن.

وأضافت الصحيفة أن تألق إيميرسون مع ريال بيتيس حتى الآن هذا الموسم، جعل مسؤولو النادي الكتالوني يرغبون في قطع إعارته، ودفع مبلغ 8 ملايين استرليني من أجل استعادة البرازيلي مبكراً.

الجدير بالذكر أن إيميرسون قد شارك مع ريال بيتيس بشكل أساسي هذا الموسم، ولعب حتى الآن 24 مباراة، سجل ثلاثة أهداف، وصنع خمسة آخرين.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

