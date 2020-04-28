أخبار برشلونة : برشلونة يقدم عرضاً لضم حارسه السابق أونانا

سبورت 360 – أكدت صحيفة “دي تيليجراف” الهولندية على رغبة نادي برشلونة الإسباني في استعادة حارسه الكاميروني أندريه أونانا نجم أياكس الحالي، وقدّم للفريق عرضاً لضمه.

وانتقل الكاميروني أندريه أونانا صاحب 24 عاماً إلى صفوف أياكس صيف عام 2015، قادماً من برشلونة.

ولم يسبق للكاميروني أونانا اللعب مع الفريق الأول لنادي برشلونة، وغادر قبل تصعيده، والآن أصبح واحداً من أفضل حراس المرمى في أوروبا.

برشلونة في طريقه لاستعادة حارسه السابق أونانا

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن الكاميروني أونانا قد صرح منذ عدة أيام موافقته على العودة إلى برشلونة إذا رغب النادي في استعادته من جديد، ويبدو أن البرسا سيفعل ذلك بالفعل.

وأكملت الصحيفة أن إدارة برشلونة ترغب بشدة في التعاقد معه، ليشعل الصراع بينه وبين الألماني أندريه تير شتيجن على مركز حراسة المرمى.

وأضافت “موندو ديبورتيفو” بأن إدارة برشلونة تواصلت بالفعل مع أياكس للتعاقد مع أونانا، وعرضت على النادي الهولندي حارسها البرازيلي نيتو بالإضافة إلى لاعب آخر من شباب أكاديمية البلاوجرانا “ريكي بوتش، أو أليكس كولادو، أو كارليس آلينا” من أجل الحصول على خدمات الكاميروني من جديد.

الجدير بالذكر أن عقد أندريه أونانا سينتهي مع فريقه الحالي أياكس صيف عام 2022.

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