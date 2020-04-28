أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : برشلونة يقدم عرضاً لضم حارسه السابق أونانا

28 أبريل، 2020
0
أخبار برشلونة : برشلونة يقدم عرضاً لضم حارسه السابق أونانا
أندريه أونانا حارس أياكس

سبورت 360 – أكدت صحيفة “دي تيليجراف” الهولندية على رغبة نادي برشلونة الإسباني في استعادة حارسه الكاميروني أندريه أونانا نجم أياكس الحالي، وقدّم للفريق عرضاً لضمه.

وانتقل الكاميروني أندريه أونانا صاحب 24 عاماً إلى صفوف أياكس صيف عام 2015، قادماً من برشلونة.

ولم يسبق للكاميروني أونانا اللعب مع الفريق الأول لنادي برشلونة، وغادر قبل تصعيده، والآن أصبح واحداً من أفضل حراس المرمى في أوروبا.

برشلونة في طريقه لاستعادة حارسه السابق أونانا

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن الكاميروني أونانا قد صرح منذ عدة أيام موافقته على العودة إلى برشلونة إذا رغب النادي في استعادته من جديد، ويبدو أن البرسا سيفعل ذلك بالفعل.

وأكملت الصحيفة أن إدارة برشلونة ترغب بشدة في التعاقد معه، ليشعل الصراع بينه وبين الألماني أندريه تير شتيجن على مركز حراسة المرمى.

وأضافت “موندو ديبورتيفو” بأن إدارة برشلونة تواصلت بالفعل مع أياكس للتعاقد مع أونانا، وعرضت على النادي الهولندي حارسها البرازيلي نيتو بالإضافة إلى لاعب آخر من شباب أكاديمية البلاوجرانا “ريكي بوتش، أو أليكس كولادو، أو كارليس آلينا” من أجل الحصول على خدمات الكاميروني من جديد.

الجدير بالذكر أن عقد أندريه أونانا سينتهي مع فريقه الحالي أياكس صيف عام 2022.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أخبار أونانا السابق برشلونة حارسه عرضا لضم يقدم

إقرا أيضا

Photo of إيتو: لن يتجاوز أي لاعب ما قام به ميسي

إيتو: لن يتجاوز أي لاعب ما قام به ميسي

28 أبريل، 2020
Photo of ريكوبا : كنت قريبا من برشلونة في 2001

ريكوبا : كنت قريبا من برشلونة في 2001

28 أبريل، 2020
Photo of آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. الموعد الأخير لاستئناف الدوري الإيطالي

آخر أخبار كورونا في عالم كرة القدم والرياضة .. الموعد الأخير لاستئناف الدوري الإيطالي

28 أبريل، 2020
Photo of يتصدرهم إبراهيموفيتش وآخرهم كوتينيو.. أسوأ 20 صفقة لبرشلونة في القرن الجديد

يتصدرهم إبراهيموفيتش وآخرهم كوتينيو.. أسوأ 20 صفقة لبرشلونة في القرن الجديد

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق