أخبار برشلونة : برشلونة يقدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع جوهرة إيطاليا

سبورت 360 – ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة مهتم جدياً بالتعاقد مع الإيطالي ساندرو تونالي نجم بريشيا الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويبلغ ساندرو تونالي 19 عاماً فقط، ويعد من أبرز المواهب الصاعدة في سماء الكرة الإيطالية، ويمتاز بقدرة كبيرة على افتكاك الكرة في خط الوسط، ويملك رؤية مدهشة للملعب، الأمر الذي يمنحه القدرة على تقديم تمريرات دقيقة ومميزة.

وبحسب ما نقلته صحيفة سبورت الإسبانية عن كورييري ديلو سبورت، ينوي برشلونة تقديم 60 مليون يورو مقابل التعاقد مع سادرو تونالي خلال الميركاتو الصيفي القادم، وما يؤكد هذا الخبر، أن رئيس بريشيا صرح في وقت سابق أنه تلقى بالفعل عرضاً مغرياً لنجمه الشاب، وأكد أنه سيخبره به في شهر يونيو القادم.

مهمة برشلونة لن تكون سهلة

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مهمة برشلونة بالحصول على خدمات تونالي قد لا تكون سهلة في ظل اهتمام العديد من الأندية الكبيرة بالحصول على خدماته مثل باريس سان جيرمان وإنتر ميلان.

واضاف التقرير أن الـ60 مليون التي ينوي برشلونة تقديمها لن تكون للتعاقد مع تونالي فقط، وإنما سيدخل بالصفقة أيضاً لاعب خط وسط وظهير أيسر لم يتم الكشف عن اسمائهم.

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