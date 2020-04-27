أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : برشلونة يكافح من أجل تمويل صفقة لاوتارو مارتينيز

28 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : برشلونة يكافح من أجل تمويل صفقة لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان

سبورت 360 – كشفت شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الإيطالية عن مكافحة نادي برشلونة الإسباني لتمويل صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وارتبط اسم لاوتارو مارتينيز بالانتقال للعب في صفوف برشلونة في سوق الانتقالات القادمة، حيث يعتبر أهم أهداف البرسا لتعزيز خط هجوم البلاوجرانا.

التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مسألة حياة أو موت بالنسبة لإدارة برشلونة، حيث تراه البديل الأمثل للأوروجواني لويس سواريز.

برشلونة يجد حلولاً أخرى للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

وأشارت الشبكة إلى أن وباء فيروس كورونا قد أفسد كل تحركات برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، خاصةً بعد الأزمة المالية التي خلقها هذا الفيروس بسبب توقف النشاط الرياضي.

وأكملت الشبكة بأن برشلونة مطالب بدفع مبلغ 97 مليون استرليني -قيمة الشرط الجزائي في عقده- من أجل ضمان الظفر بخدماته، ولكن بعد أزمة كورونا فإن الأمر يبدو مستحيلاً.

وأضافت “سكاي” أن لهذه السبب فكّرت إدارة برشلونة في أكثر من حل للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز، من بين هذه الحلول إقحام أكثر من لاعب في صفقة انتقال النجم الأرجنتيني من أجل تخفيض المبلغ.

ويعتبر الكرواتي إيفان راكيتيتش من ضمن الأسماء المرشحة للانتقال للإنتر في صفقة لاوتارو مارتينيز، خاصةً وأنه يعتبر من أهداف النيراتزوري لتدعيم خط الوسط.

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