أخبار برشلونة : برشلونة ينافس تشيلسي على ضم نجم بورتو

سبورت 360 – ينافس نادي برشلونة، فريق نادي تشيلسي على ضم الظهير الأيسر لنادي بورتو البرتغالي، وهو اللاعب البرازيلي أليكس تيليس صاحب ال27 عام والمطلوب بقوة في الأندية الكبيرة في أوروبا.

أليكس تيلس بين برشلونة وتشيلسي

وكانت كافة الأخبار في الأيام الماضية تربط بين انتقال تيليس من نادي بورتو إلى نادي تشيلسي بسبب معاناة البلوز مع هذا المركز وعدم اقتناع المدرب فرانك لامبارد بوجود إيميرسون بالميري وماركوس ألونسو.

وحسب صحيفة “فوربس” فإن نادي برشلونة دخل على الخط من أجل ضم أليكس تيليس بسبب وجود الكثير من المشاكل في مركز الظهير الأيسر بسبب تراجع مستوى جوردي ألبا وجونيور فيربو الذي لا يقدم المستوى المطلوب.

وأضافت التقارير إلى أن إدارة البلاوجرانا قد تقوم بمنح بورتو الظهير الأيسر المعار لنادي خيتافي حاليًا وهو كوكوريا، لإدراجه ضمن تلك الصفقة والتي قد يكون حلًا مناسبًا للفريق البرتغالي.

تأتي تلك الأنباء بالرغم من ايقاف كافة مباريات الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى بسبب انتشار وباء كورونا المميت والذي يتسبب في تأجيل كافة المنافسات لأجل غير مسمى.

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