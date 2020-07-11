أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : برشلونة ينهي صفقة جوستافو مايا

11 يوليو، 2020
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جوستافو مايا

سبورت 360 – توصل نادي برشلونة إلى اتفاق، تمهيدًا لضم الموهبة البرازيلية جوستافو مايا، مهاجم فريق ساو باولو، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم جوستافو مايا – البالغ من العمر 19 عامًا –  مستوى أكثر من رائع مع فريق ساو باولو، ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

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وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة اتخذ قراراه بحسم صفقة جوستافو مايا ودفع مليون يورو يوم الخامس عشر من يونيو الماضي.

وسيتفاوض برشلونة مع ساو باولو على دفع 3.5 مليون يورو أخرى في الأيام القليلة الماضية من أجل ضم اللاعب بشكل نهائي.

وأكد تشافي فيلاخونا في مقابلة سابقة مع موندو ديبورتيفو، أن وصول مايا إلى برشلونة أمر مسلم به، ويرى النادي أنه استثمار جيد للغاية هذا الصيف.

وبعدما نجح برشلونة في تسوية أموره المادية، وبيع آرتور ميلو إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو، وكوكوريلا إلى خيتافي مقابل 10 ملايين قبل يوم 30 يونيو. قرر النادي التحرك والتوقيع مع مايا.

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