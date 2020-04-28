أخبار برشلونة : برشلونة يوافق على بيع أرتور هذا الصيف

سبورت 360 – ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قرر بيع النجم البرازيلي أرتور ميلو خلال الميركاتو الصيفي القادم في ظل اهتمام يوفنتوس بالحصول على خدماته.

وتعاقد برشلونة مع أرتور مقابل 30 مليون يورو في صيف 2018، ووصفه الكثيرون في البداية بأنه تشافي هيرنانديز الجديد بفضل رؤيته المميزة في خط الوسط وقدرته الكبيرة على الاحتفاظ بالكرة.

لكن سرعان ما بدأ يتعرض آرتور للانتقادات من قبل الصحافة والجماهير بسبب عدم ثبات مستواه أولاً، وتعرضه للكثير من الإصابات ثانياً، عدا عن أن اللاعب خالف قوانين النادي في أكثر من مناسبة، الأمر الذي جعله يدخل في صدام مع الإدارة.

برشلونة يعطي يوفنتوس وآرتور الضوء الأخضر .. وبيانيتش البديل

وبحسب ما نقلته صحيفة آس الإسبانية عن موندو ديبورتيفو، أعطى برشلونة الضوء الأخضر ليوفنتوس بالتفاوض مع آرتور لإقناعه بالانتقال إلى ملعب ستاديوم أرينا هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن هذه الخطوة سوف تسهل على برشلونة صفقة طال انتظارها، والتي تتمثل بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش الذي حاول النادي التوقيع معه منذ أن كان لاعباً شاباً في صفوف ليون الفرنسي.

وأضاف التقرير أن بيانيتش صاحب 30 عاماً ما زال قادراً على العطاء لبضعة سنوات، وسيقدم إضافة مهمة لبرشلونة بفضل خبرته الكبيرة وتمريراته المتقنة، كما أنه يتمتع بتسديدات قوية ودقيقة سواء من الكرات الثابتة أو اللعب المفتوح.

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