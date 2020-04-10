أخبار برشلونة : برشلونة يُبلغ وكيل ويليان بقرار صادم

سبورت 360 – لم يعد نادي برشلونة مهتماً بالحصول على خدمات ويليان بورخيس دا سيلفا، نجم تشيلسي، وذلك رغم تضاؤل فرص بقائه مع الفريق اللندني في الموسم المقبل.

وقال ويليان مؤخراً: “مسيرتي مع تشيلسي انتهت. يعلم الجميع أن عقدي ينتهي في غضون أشهر قليلة وأن تجديد العقد أصبح صعباً. خلال الأشهر القليلة القادمة سأكون قادراً على التفاوض مع أي نادٍ”.

مشروع برشلونة يُسدد ضربة موجعة لويليان:

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن كيا جورابشيان، وكيل ويليان بورخيس، عرض خدمات موكله على برشلونة مرة أخرى على النادي الكتالوني، إلا أن عرضه قوبل بالرفض.

وتابعت الصحيفة المذكورة: “النادي الكتالوني أخبر جورابشيان بأن الأمانة الفنية بقيادة أبيدال، لديها أولويات أخرى في هذا المركز، ولن يكون لويليان مكان في المشروع الجديد، خاصة مع تقدمه في العمر”.

ورغم أن برشلونة سيحصل على خدمات ويليان بشكلٍ مجاني، إلا أن النادي يرفض إبرام الصفقة، لأن البرازيلي يتقاضى راتباً كبيراً، كما يشترط التوقيع على عقد مدته 3 سنوات، فيما يُفضل النادي الكتالوني التوقيع مع لاعبين أصغر سناً.

وألمحت الصحيفة الإسبانية، إلى أن وكيل اللاعب يتواصل الآن مع باريس سان جيرمان وتوتنهام، وهما الناديان الأوفر حظاً لضم اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو القادم.

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