أخبار برشلونة : برشلونة يُحرر رقبة جريزمان من مقصلة الميركاتو

سبورت 360 – استثنى نادي برشلونة، لاعبه أنطوان جريزمان من مقصلة الميركاتو الصيفي القادم، وذلك في ظل ما يتردد عن إمكانية استخدامه كورقة مساومة في صفقة نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان.

وانضم جريزمان إلى برشلونة مطلع هذا الموسم، قادماً من أتلتيكو مدريد، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي التي وصلت إلى 120 مليون يورو، ولكن الدولي الفرنسي لم يقدم المستوى المأمول منه قبل توقف المسابقات.

برشلونة يحسم مصير جريزمان:

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن برشلونة لا يفكر في التخلي عن أنطوان جريزمان، كما أنه لا يُخطط لتضمينه كعامل إغراء كبير لإقناع الأندية الأخرى، مثل باريس سان جيرمان (نيمار)، أو إنتر ميلان (لاوتارو مارتينيز).

وتابعت الصحيفة: “وصل الفرنسي إلى كامب نو في الصيف الماضي، بعد أكثر من عام من الاتصالات والخلافات. ويعمل مسؤولو النادي الكتالوني في الوقت الحالي على التخطيط للموسم القادم، وهناك بعض الأمور المسلم بها، ومن بينها استمرار جريزمان”.

ويعتقد مسؤولو برشلونة، أن أنطوان جريزمان لم يحظَ بفرصته كاملةً، حيث عاش لحظات صعبة خلال الموسم الجاري، خصوصاً وأنه كان مطالباً بالانسجام مع بيئةٍ مختلفة تماماً عن تلك التي لعب فيها بأتلتيكو مدريد.

كما أنه لم يُجاور ميسي وسواريز وديمبيلي سوياً إلا في أوقات نادرة بالموسم، ناهيك عن أنه لعب تحت قيادة مدربيْن، وهما كيكي سيتيين وإرنستو فالفيردي.

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