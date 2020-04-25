أخبار برشلونة : برشلونة يُخطط للاعتذار عن إكمال الموسم

سبورت 360 – يُخطط نادي برشلونة لتقديم اعتذار رسمي عن استئناف الموسم الكروي الراهن، وذلك في ظل حرصه وخوفه من انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين والطاقم الفني.

وكان قادة أندية الدوري الإسباني، قد كشفوا عن موقفهم من استكمال الموسم، حيث نشروا بياناً مشتركاً أكدوا فيه أنهم لن يعودوا للتدريبات إلا إذا كان الوضع آمناً، وهو ما يبدو بعيداً عن المتناول خصوصاً في إسبانيا.

برشلونة يدرس رفض استكمال الموسم:

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة يدرس فكرة عدم الاستمرار في خوض باقي المباريات حرصاً على السلامة العامة للاعبين، خصوصاً بعدما رفضت عدة أندية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لاستئناف التدريبات.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني، إلى أن إدارة برشلونة لا ترى أي ضرورة ملحة في العودة إلى المباريات قبل التأكد بصورة كاملة من تعافي جميع المرضى.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن الحجة التي سيُدافع بها النادي الكتالوني عن موقفه، هي تجنب المخاطر والعدوى غير الضرورية بين اللاعبين، حيث يرحب المسؤولون بالعودة للتدريبات، ولكن يرون أن المران شيء والمباريات شيء آخر.

وفي سياق متصل، وجه خافيير تيباس تحذيراً شديد اللهجة للأندية التي ترفض استكمال الموسم، حيث قال اليوم في تصريحات نقلتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: “أندية الليجا التي سترفض استئناف الموسم ستُعاقب”.

وأضاف: “إذا رفض أي نادٍ اللعب عندما تعطي السلطات الإذن بذلك، فسوف يخسرون مبارياتهم غيابياً مثل ما حدث من قبل”.

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