أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة :برشلونة يُراهن على موهبة خريج أكاديمية اللاماسيا

24 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة :برشلونة يُراهن على موهبة خريج أكاديمية اللاماسيا
ريكي بودج

سبورت 360 – يعتزم نادي برشلونة تنفيذ بند تمديد عقد لاعب الوسط الشاب ريكي بودج خلال الفترة القادمة، باعتباره واحداً من المواهب التي يتم تقديرها من قبل المدرب الحالي كيكي سيتيين.

ينتهي عقد بودج صاحب الـ20 عاماً بعد عام واحد ويمكن أن يتفاوض بحرية للانتقال إلى نادٍ آخر في يناير القادم.

لكن حسب صحيفة الماركا البارسا يريد أن يُبقي اللاعب ضمن صفوفه لموسمين آخرين، أي حتى شهر يونيو من عام 2023، لأنه قد يحصل على فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق الأول في البارسا بالموسم القادم.

برشلونة ينوي تمديد عقد ريكي بودج

بودج في تدريبات فريق برشلونة الأول

بودج في تدريبات فريق برشلونة الأول

فاز ريكي بودج سابقاً بدوري الشباب مع فريق البارسا ويعتبر واحداً من الجواهر التي أخرجتها أكاديمية لاماسيا في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل النادي الكاتالوني يُحدد الشرط الجزائي في عقده بـ100 مليون يورو.

سبق للمدرب إرنستو فالفيردي أن لاحظ جودة اللاعب مع فريق الشباب وجعله يشارك لأول مرة مع الفريق الاول، ولكنه يحظى بثقة أكبر من جانب المدرب الجديدي كيكي سيتيين.

ورغم عدم ظهوره بشكلٍ مستمر مع البلاوجرانا هذا الموسم، لكن لاعب الوسط اليافع يملك رغبة في إثبات نفسه والتأكيد على جودته التي جعلت البعض يشبهه بأسطورة النادي أندريس إنييستا.

وكانت صحيفة سبورت الكاتالونية قد نشرت قبل بضعة أيام تقريراً يؤكد أن هناك العديد من الأندية التي تبدو مهتمة بشراء بودج، ولكن اللاعب سعيد للغاية في برشلونة ولا يفكر في المغادرة ويتوقع أن يحصل على مساحة أكبر مع الفريق الأول نظراً للمشاكل الاقتصادية الكبرى المتوقعة بعد جائحة فيروس كورونا.

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