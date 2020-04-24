أخبار برشلونة : برشلونة يُغري 5 مهاجمين بدور الدوبلير

سبورت 360 – يُفاضل نادي برشلونة بين 5 لاعبين لأداء دور “الخطة ب” في ميركاتو الفريق الكتالوني، تحسباً لفشل صفقة لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، في ظل تمسك النيراتزوري براقص التانجو.

وعلى الرغم من أن جوسيب ماريا بارتوميو أكد أن برشلونة سيكون له دور في سوق الانتقالات وسيجلب ما يحتاجه من اللاعبين، لكن في الواقع الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق، في ظل المطالب المالية المرتفعة من الأندية للتخلي عن نجومها.

بُدلاء لاوتارو مارتينيز في حال الفشل:

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج يتصدر قائمة المرشحين للقدوم إلى “الكامب نو”، في حال رفض إنتر ميلان بيع لاوتارو مارتينيز ضمن صفقة تبادلية.

وأشارت إلى أن الحصول على خدمات تيمو فيرنر لن يكون سهلاً، لأن اللاعب أعرب في وقت سابق عن رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، كما أنه يحظى باهتمام ليفربول ومواطنه يورجن كلوب.

أما المهاجم الثاني، فهو الدولي الإنجليزي الشاب تامي أبراهام، نجم تشيلسي، والذي حظي بإشادة لويس سواريز في وقت سابق، كما أن رغبة البلوز في التعاقد مع فيليب كوتينيو قد تُسهل العملية.

ثم يأتي السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم ريال سوسيداد، كخيار ثالث في القائمة التي وضعها النادي الكتالوني، وهو الذي سجل هذا الموسم 14 هدفاً، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

كما يُراهن برشلونة على اسمين آخرين، وهما الكندي جوناثان ديفيد، الذي تألق مع جينت البلجيكي بتسجيله 23 هدفاً، والنيجيري الشاب فيكتور أوسيمين، مهاجم ليل، الذي أحرز 18 هدفاً.

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