أخبار برشلونة : بركان التضحية ينفجر في برشلونة لعيون نيمار!

سبورت 360 – يضع نادي برشلونة الإسباني نصب عينيه التعاقد مع لاعبه السابق نيمار دا سيلفا و عودته من جديد للكامب نو في الصيف المقبل.

و ينوي البارسا بذل كل الجهود الممكنة لمحاولة اقناع إدارة الفريق الباريسي بالتخلي عن نيمار في نهاية الموسم الجاري حتى لو صل الأمر إلى التضحية ببعض اللاعبين في الفريق.

برشلونة يعرض 3 نجوم على باريس في صفقة نيمار

و ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس أن الفريق الإسباني ينوي وضع 3 لاعبين من قوام الفريق الأساسي في الكامب نو تحت تصرف إدارة باريس لمحاولة الحصول على توقيع نيمار.

و وضع البارسا 3 أسماء فرنسية على طاولة المفاوضات مع باريس وهم : عثمان ديمبيلي ، صامويل أومتيتي و أنطوان جريزمان، لدمج أي منهم في صفقة انضمام نيمار للفريق الكتالوني.

و يأمل برشلونة أن يوافق باريس على مقترح الصفقة التبادلية بنقل أحد اللاعبين المذكورين إلى البارك دي برانس مقابل وصول نيمار بالإضافة لمبلغ مالي بسيط بدلاً من دفع 150 مليون يورو نقداً للحصول على توقيع البرازيلي الذي رحل عن البارسا في صيف 2017.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

