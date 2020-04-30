أخبار برشلونة : بريدا ينصح يوفنتوس بالتعاقد مع نجم برشلونة

سبورت 360 – كشف آرييدو برديا مستشار برشلونة الفني السابق أن أرتور ميلو لاعب وسط البارسا سيكون لاعباً مفيداً للغاية ليوفنتوس في حالة التعاقد معه.

وأوضح بريدا الذي غادر البارسا في سبتمبر بعد ما يقرب من 5 سنوات أن النجم البرازيلي الشاب يملك مقومات النجاح في البيانكونيري.

ويُعتقد بأن يوفنتوس يحتاج بالفعل لتدعيم جديد في خط الوسط، لإيجاد عناصر مميزة تجيد اللعب تحت فلسفة المدرب ماورتسيو ساري والذي يميل إلى السيطرة على الكرة واللعب برتمٍ سريع للغاية.

آرتور ميلو سيكون مثالياً لساري

وقال بريدا الذي عمل على متابعة لاعب الوسط البرازيلي عن كثب قبل تعاقد برشلونة معه لصحيفة توتو سبورت : “سيكون أرتور ميلو لاعباً مثالياً للغاية بالنسبة لماورتسيو ساري”.

استطرد : ” لديه مهارات مميزة للغاية، وهو بارع في عملية تناقل الكرات وفي المراوغات والخدع بالكرة..سيكون بالفعل عنصراً مميزاً إذا تم ضمه لفريق ماورتسيو ساري”.

وصل أرتور ميلو إلى برشلونة قادماً من فريق جريميو البرازيلي في عام 2018 وسرعان ما أظهر قيمته الواضحة مع النادي الكاتالوني وهذا ما جعله يمثل منتخب البرازيل الأول في 20 مباراة دولية بآخر عامين، ولكن تأثيره ومشاركاته أصبحت أقل مع برشلونة في الموسم الثاني داخل ملعب الكامب نو.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

