أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : بوصلة فينالدوم تبتعد عن برشلونة.. فما السبب؟

13 سبتمبر، 2020
0
أخبار برشلونة : بوصلة فينالدوم تبتعد عن برشلونة.. فما السبب؟
جورجينيو فينالدوم – ليفربول – الدوري الإنجليزي

سبورت 360 – يبدو أن جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول، لن ينتقل خلال الصيف الحالي إلى نادي برشلونة، وسط تكهنات تُؤكد أن رونالد كومان يعتبره عنصراً أساسياً في مشروعه الجديد مع البارسا.

وارتبط اسم جورجينيو فينالدوم في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة، مع العلم أن عقده مع ليفربول سينتهي في الصيف القادم، وبالتالي فإن الريدز مضطرون لبيعه هذا الصيف لتفادي خسارته مجاناً.

كلوب يقطع الطريق على برشلونة:

وبحسب مجلة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن ليفربول يتوقع بقاء فينالدوم مع الفريق الموسم المقبل، وربما تجديد عقده أيضاً، حيث أجرى اللاعب الهولندي محادثات إيجابية بشأن مستقبله، مع المدرب يورجن كلوب.

وأضافت، أن فينالدوم يريد البقاء مع ليفربول رغم اهتمام برشلونة به، ويأمل أن يُوقع على عقد جديد مع أحمر الميرسيسايد، خصوصاً وأنه سيكون حراً للانتقال إلى أي فريق انطلاقاً من صيف 2021.

وعلى الجانب الآخر، لايبدو أن برشلونة متحمس للتوقيع مع فينالدوم، لأن النادي الكتالوني يركز على بيع اللاعبين الزائدين عن الحاجة أولاً، وبعدها سيفتح ملف الصفقات الجديدة بالتشاور مع رونالد كومان.

ويلعب فينالدوم منذ عام 2016 مع ليفربول، عندما انتقل إليه قادماً من نيوكاسل يونايتد، وقد فاز الهولندي مع أحمر الميرسيسايد بألقاب عديدة أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

Advertisement
الوسوم

إقرا أيضا

كوارث في برشلونة !

13 سبتمبر، 2020
Photo of أخبار برشلونة : برشلونة يُحدد خصمه في كأس خوان جامبر

أخبار برشلونة : برشلونة يُحدد خصمه في كأس خوان جامبر

13 سبتمبر، 2020

شاهد تشكيلة كومان الساحرة لهذا الموسم

13 سبتمبر، 2020
Photo of أخبار برشلونة : كوتينيو يسجل في أول مبارياته مع برشلونة بعد كارثة البايرن

أخبار برشلونة : كوتينيو يسجل في أول مبارياته مع برشلونة بعد كارثة البايرن

13 سبتمبر، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق