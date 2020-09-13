أخبار برشلونة : بوصلة فينالدوم تبتعد عن برشلونة.. فما السبب؟

سبورت 360 – يبدو أن جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول، لن ينتقل خلال الصيف الحالي إلى نادي برشلونة، وسط تكهنات تُؤكد أن رونالد كومان يعتبره عنصراً أساسياً في مشروعه الجديد مع البارسا.

وارتبط اسم جورجينيو فينالدوم في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة، مع العلم أن عقده مع ليفربول سينتهي في الصيف القادم، وبالتالي فإن الريدز مضطرون لبيعه هذا الصيف لتفادي خسارته مجاناً.

كلوب يقطع الطريق على برشلونة:

وبحسب مجلة “ذا أثلتيك” البريطانية، فإن ليفربول يتوقع بقاء فينالدوم مع الفريق الموسم المقبل، وربما تجديد عقده أيضاً، حيث أجرى اللاعب الهولندي محادثات إيجابية بشأن مستقبله، مع المدرب يورجن كلوب.

وأضافت، أن فينالدوم يريد البقاء مع ليفربول رغم اهتمام برشلونة به، ويأمل أن يُوقع على عقد جديد مع أحمر الميرسيسايد، خصوصاً وأنه سيكون حراً للانتقال إلى أي فريق انطلاقاً من صيف 2021.

وعلى الجانب الآخر، لايبدو أن برشلونة متحمس للتوقيع مع فينالدوم، لأن النادي الكتالوني يركز على بيع اللاعبين الزائدين عن الحاجة أولاً، وبعدها سيفتح ملف الصفقات الجديدة بالتشاور مع رونالد كومان.

ويلعب فينالدوم منذ عام 2016 مع ليفربول، عندما انتقل إليه قادماً من نيوكاسل يونايتد، وقد فاز الهولندي مع أحمر الميرسيسايد بألقاب عديدة أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

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