أخبار برشلونة : بويان يُحذر برشلونة من ضم لاوتارو مارتينيز

سبورت 360 – قدم بويان كركيتش، مهاجم برشلونة السابق، نصيحة ثمينة لإدارة النادي الكتالوني، وذلك في ظل اهتمام البارسا بالتعاقد مع هداف إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وارتبط لاوتارو مارتينيز ارتباطاً وثيقاً بالانتقال إلى كامب نو في نهاية الموسم، حيث سينضم إلى زميله الدولي ليونيل ميسي، لكن بويان كركيتش يعتقد بأن الأرجنتيني لا يتمتع بالصفات التي يحتاجها البلاوجرانا.

ويان ينصح برشلونة بعدم تكرار خطأ جريزمان:

وكتب بويان كركيتش في عموده الخاص بصحيفة (سبورت) الإسبانية: “لاوتارو مارتينيز مهاجم ممتاز، وهو لاعب كرة قدم شاب تطور بشكل هائل في إيطاليا. إنها حقائق لا تقبل الجدل ونتفق عليها جميعاً”.

وتابع: “قام إنتر ميلان بتوقيع رائع معه وكانت النتائج فورية، في هذا الموسم، حقق قفزة كبيرة، وقبل التوقف بسبب الفيروس التاجي، سجل 12 هدفاً في الدوري الإيطالي وخمسة أهداف في دوري الأبطال. إنها أرقام جيدة للغاية”.

وأضاف: “لكن أبواب الكامب نو لن تُفتح في وجهك بمجرد تحقيقك لأرقام جيدة، بل يجب أن تكون لاعباً قادراً على التكيف مع جميع الأدوار التي المنوطة بك”.

وواصل: “إنتر ميلان يعتمد على الهجمات المرتدة، ولذلك يتألق لاوتارو مارتينيز، وإذا سمحت لي باختيار اسم قادر على التألق في برشلونة، فسأراهن أكثر على روبرتو فيرمينو لأنه يجيد الربط، مع دور كبير وحركة كبيرة”.

وأوضح: “بجب تحليل لاوتارو مارتينيز جيداً قبل التوقيع معه، لأنه من غير المعقول أن توقع مع مُهاجم وتضعه على الجناح ثم تشتكي من أنه لا يلعب جيداً! مثلما حدث مع جريزمان”.

واختتم بالقول: “لا يمكن أن يحدث هذا مرة أخرى على الرغم من أنه يبدو واضحاً. تسعة هو تسعة. هذا هو موطنه الطبيعي ونقله إلى مركز آخر هو إضاعة لموهبته. إذا احتاج برشلونة إلى مهاجم صريح فليُوقع معه، ولكن ينبغي أن يتم استخدامه بالشكل المناسب”.

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