أخبار برشلونة : بويول أسطورة برشلونة يتم عامه الثاني والأربعين

سبورت 360 – AP – يحتفل برشلونة الإسباني اليوم بذكرى ولادة أحد أساطيره في عالم الكرة القدم، حيث يتم كارليس بويول قائد الفريق سابقًا عامه الثاني والأربعين اليوم الإثنين.

ففي مثل هذا اليوم الثالث عشر من ابريل عام 1978 ولد لاعب فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا شارليز بويل .

أبرز إنجازات كارليس بويول مع برشلونة ومنتخب إسبانيا

وكانت مسيرة بويل البالغ من العمر 42 عامًا ناجحة جدًا بعد فوزه بكأس العالم، وستة ألقاب للدوري الاسباني، وثلاثة ألقاب في دوري الأبطال في مسيرته التي امتدت 15 عاما .

وبدأ بويول مسيرته الرياضية وأنهاها مع الفريق الكاتالوني برشلونة.

وكان بويل ضمن المنتخب الاسباني الذهبي بعد فوزه بلقب كأس أمم أمم أوروبا عام 2008 ثم 2012 وكأس العالم عام 2010 .

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