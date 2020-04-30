أخبار برشلونة : بيكهام يتدخل لتغيير وجهة نجم برشلونة

سبورت 360 – يتطلع ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، للتعاقد مع أحد لاعبي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم، وذلك ضمن مساعي نجم ريال مدريد السابق لتعزيز صفوف فريقه، بصفقات مميزة.

وكان من المُقرر أن يخوض إنتر ميامي أول مواسمه في دوري المحترفين الأمريكي هذا العام، وتحديداً يوم 14 مارس المنصرم، لكن فيروس كورونا تسبب في إيقاف النشاط الكروي في جميع أنحاء العالم.

بيكهام يضع عينه على نجم برشلونة:

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ديفيد بيكهام يُطارد حالياً التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط برشلونة، والذي تحوم حوله الكثير من التكهنات، بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني.

وأشارت إلى أن نجم إنجلترا السابق يحلم بنقل ثلاثي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس إلى إنتر ميامي، ولكن فيدال يُعد هدفاً قابلاً للتحقيق من جانب بيكهام، أكثر من ضم الثلاثي المذكور.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن أرتورو فيدال كان قريباً من الرحيل إلى إنتر ميلان خلال الفترة الماضية، لكن يبدو أن بيكها سيُوجه بوصلة الدولي التشيلي صوب الولايات المتحدة الأمريكية بدلاً من إيطاليا.

وينفتح برشلونة على فكرة التخلي عن أرتورو فيدال، لإفساح المجال أمام قدوم لاعبين آخرين، خصوصاً وأن خط الوسط يعج بالكثير من الأسماء.

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