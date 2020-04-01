أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : بيكيه: لنترك عداوة الميدان جانباً ونتحد في مواجهة كورونا

1 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : بيكيه: لنترك عداوة الميدان جانباً ونتحد في مواجهة كورونا
جيرارد بيكيه وسيرجيو راموس من الكلاسيكو

سبورت 360 – وجه المدافع الإسباني جيرارد بيكيه لاعب فريق برشلونة الإسباني رسالة لمنافسي البارسا في كل المسابقات وعلى رأسهم ريال مدريد بسبب فيروس كورونا.

و قال قلب دفاع البارسا أنه يجب ألا يفكر الجميع في العداوة في الميدان والتي تظهر خلال المباريات بين اللاعبين والفرق، لكي يتسنى للجميع الاتحاد لمواجهة الفيروس المستجد كوفيد -19.

و توقفت عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى عن الدوران مؤخراً فضلاً عن تعليق مسابقة دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي بسبب تفشي وباء كورونا في بلاد القارة العجوز.

بيكيه يطالب الأندية بالاتحاد لمواجهة كورونا

و طالب بيكيه جميع أندية الدوري الإسباني بالتكاتف والاتحاد واصفاً مثل هذا السلوك بالجميل والمحبب لدى الكل.

و صرح بيكيه بهذا الشأن قائلاً ” علينا أن ننحي جانبًا الخصومة الذي ترونها على أرض الملعب عندما نخوض مباراة مثل “الكلاسيكو” أو نواجه خصومًا آخرين”.

و أضاف اللاعب مفيداً ” يجب أن نظهر للعالم أنه عندما يحتاجنا الناس، نصبح سويًا متحدين، وهذا سلوك جميل ومحبب”.

و استطرد قائلاً ” نحن علينا أن نفخر كوننا ننتمي إلى عائلة الليجا”.

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