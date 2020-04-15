أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : تحرك قضائي من برشلونة ضد نائب رئيسه السابق وإعادة هيكلة مجلس الإدارة

15 أبريل، 2020
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أخبار برشلونة : تحرك قضائي من برشلونة ضد نائب رئيسه السابق وإعادة هيكلة مجلس الإدارة
بارتوميو رئيس برشلونة

سبورت 360 – قرر نادي برشلونة مقاضاة نائب الرئيس السابق إيميلي روسو، بسبب الاتهامات الخطيرة التي قام بتوجيها ضد النادي. والذي أشار من خلالها بوجود حالة اختلاس داخل خزينة النادي.

واشتعلت الأجواء داخل برشلونة، حيث قام 6 أعضاء داخل مجلس الإدارة بتقديم استقالاتهم، بسبب خلافات مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

برشلونة يقرر رسمياً مقاضاة روسو نائب رئيسه السابق

واجتمع مجلس إدارة برشلونة تلفزيونياً بعد ظهر اليوم، بعد الأزمة التي ضربت استقرار الإدارة بسبب استقالة 6 أعضاء.

وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي، أنه بناءً على اقتراح من الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، وافق مجلس الإدارة على تعيين جوردي مويكس نائباً للرئيس لشؤون الاقتصاد والتراث، وباو فيلانوفا نائباً للرئيس، وأوريول توماس نائباً لرئيس المنطقة التجارية، ومارتا بلانا أمينة سر مجلس الإدارة، وديفيد بيلفير أميناً للصندوق.

وسيكون خافيير بورداس مسؤولاً عن فريق كرة القدم الأول، وخافيير فيلاجوانا عن برشلونة “ب” والشباب وكرة القدم النسائية.

وقرر الرئيس في اجتماعه مع المجلس مقاضاة إيميلي روسو على اتهاماته، واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.

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