أخبار برشلونة : تحسن الحالة الصحية لروشتو.. أسطورة تركيا يتعافى من كورونا

سبورت 360- بدأ روشتو، أسطورة حراسة المرمى التركية الذي سبق له اللعب لنادي برشلونة، في التعافي من فيروس كورونا، الذي كان قد أعلنت زوجته إصابته به منذ أيام ودخوله المُستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

وأكدت اسيل زوجة روشتو، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية، على أن حالة زوجها أصبحت أفضل وخرج من غرفة العناية المركزة، وقالت :”العلاج يتواصل في حالة مستقرة في غرفة علاج طبيعية”.

روشتو يتجاوز المرحلة الأصعب بعد إصابته بكورونا

وتابعت الزوجة حديثها عن روشتو بالقول :”في آخر 72 ساعة كانت الأمور صعبة للغاية، أتمنى أن تسير الأمور على ما يُرام بدايةً من الآن”، وأكملت :”أرغب أن أوجه الشُكر لكل من وقف معنا”.

وذكرت اسيل أن روشتو عانى في بداية أزمته الصحية من أعراض حادة للغاية لم يكن قد مر بها من قبل، ومنها فقدان الشهية، وتحول لون جلده إلى الرمادي، وقالت :”كان يتنفس بصعبة، ولم يكن يتوقف سعاله، لم يكن قادراً على التحدث، ولم يكن نبضه مُنتظماً”.

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