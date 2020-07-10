أخبار برشلونة : تساؤل حول عدم مشاركة آرتور ميلو مع فريق برشلونة

سبورت 360 – لم يشارك آرتور ميلو مع فريق برشلونة بعد العودة للمنافسات إلا بشكلٍ ضئيل للغاية على خلفية انتقاله الذي تأكد رسمياً إلى يوفنتوس.

تواجد لاعب الوسط البرازيلي كأساسي في مباراة البارسا ضد ليجانيس يوم 16 يونيو الماضي، وشارك أمام بلباو ثم بمرور الوقت قلت مساحته من المشاركة وخصوصاً بعد أن أنهى إجراءات انتقاله لليوفي.

لم يقرر سيتيين الاعتماد على آرتور ميلو في المباريات الثلاث الأخخيرة ولم يقرر إدخاله في مباراة إسبانيول رغم أن الفريق الكاتالوني كان يحاجة لتعزيز في خط الوسط بعد أن تقدم في النتيجة.

سيتيين لم يستفد من آرتور مؤخراً مع برشلونة

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن هذا التصرف غير مفهوم من قبل كيكي سيتيين مدرب البلاوجرانا الذي استمر بالاعتماد على زيادة عدد الأجنحة بدلاً من الدفع بلاعب يمكنه تهدئة رتم المباراة والسيطرة عليها.

وأضافت أنه برغم تأكد رحيل ميراليم بيانيتش عن يوفنتوس، فإنه مازال يشارك مع فريق المدرب ماورتسيو ساري بشكلٍ أساسي حتى بعد يوم 30 يونيو والذي تم فيه الإعلان عن انتقاله بصورة رسمية.

قال سيتيين أن آرتور ميلو لاعب محترف وأنه سيقدم كل شىء حتى اليوم الأخير، ولكن الواقع يقول أن المدرب أقصاه تماماً من حساباته رغم إصابة دي يونج ومونتشو وكولادو، وأنه حتى لم يستخدمه في الوقت المناسب ولم يستفد منه إطلاقاً في فترة ضرورية وبها عدد كثير من المباريات.

تعرف على مزايا تطبيق سبورت 360

