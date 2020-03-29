أخبار نادي برشلونة

أخبار برشلونة : تشافي: أرغب في تدريب برشلونة وضم نيمار وسانشو

29 مارس، 2020
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أخبار برشلونة : تشافي: أرغب في تدريب برشلونة وضم نيمار وسانشو

سبورت 360 – أبدى أسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد، رغبته في تولى منصب المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأكد تشافي أنه يريد بداية مشروع جديد لبرشلونة من نقطة الصفر. والتوقيع مع لاعبين جدد أمثال نيمار وسانشو وسيرجي جنابري.

نيمار

تصريحات تشافي عن رغبته في تدريب برشلونة

وقال تشافي في مقابلة صحفية نقلتها “ماركا“: “أريد العودة إلى برشلونة، ولكن لبداية مشروع من نقطة الصفر”.

وأضاف المدير الفني للسد: “الآن بعد أن رأيت نفسي في عالم التدريب، أعتقد أنه يمكنني المساهمة بأشياء، لكنني أوضحت لبرشلونة من قبل أنني كنت أرى نفسي أقود مشروع وتكون مسؤولية صناعة القرار لي”.

ووصل: “أريد أن أعمل مع الأشخاص الذين أثق بهم وولاءهم لي، لا يمكن أن يكون هناك أي شخص سام بالقرب من غرب الملابس”.

وتابع: “ليس لدي علاقة سيئة مع بارتوميو، أتعاون بشكل جيد مع لابورتا”.

وأستمر: “فريق برشلونة جيد للغاية، تير شتيجن أفضل حارس مرمى في العالم، ألبا بالنسبة لي أفضل ظهير أيسر وبيكيه أفضل مدافع، بوسكيتس أفضل لاعب وسط دفاعي وميسي الأفضل في العالم”.

نيمار ميسي

وأكمل: “هناك أيضاً لاعبين مثل دي يونج وآرثور، أعتقد أنهم يمكن أن يساعدوا برشلونة في الفوز لمدة 10 سنوات أخرى، هناك قاعدة جيدة”.

وأردف: “سأوقع مع لاعبين في مركز الجناح الهجومي، مثل نيمار، من ناحية كرة القدم ليس لدي أي شكون في أنه سيكون تدعيم رائع، لا أعرف ما إذا كان سيتناسب بمعنى أخر غير كرة القدم”.

وأختتم: “برشلونة لديه بالفعل العديد من اللاعبين في الوسط، لكنهم يفتقرون إلى الجناح، هم بحاجة للاعبين جدد أمثال سانشو وجنابري”.

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