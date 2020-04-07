أخبار برشلونة : تشافي ليس الوحيد.. نجم سابق يحلم بتدريب برشلونة

سبورت 360 يُغري كرسي تدريب برشلونة، العديد من النجوم السابقين للنادي الكتالوني، ومن بينهم تشافي هيرنانديز ورافائيل ماركيز، حيث يرغب الثنائي المذكور في السير على خطى بيب جوارديولا ولويس إنريكي.

وقال مدافع برشلونة السابق ونجم المنتخب المكسيكي رافائيل ماركيز إنه يحلم بالعودة إلى الفريق الكتالوني ولكن كمدرب هذه المرة، خصوصاً وأنه أعلن اعتزاله في عام 2018.

وحمل ماركيز قميص برشلونة في الفترة من 2003 وحتى 2010، وكان أبرز إنجازاته مع الفريق الكتالوني التتويج بدوري أبطال أوروبا “مرتين”، والدوري الإسباني “4 مرات” وكأس العالم للأندية “مرة”.

كرسي تدريب برشلونة يلمع في أعين ماركيز:

وقال نجم البارسا السابق في تصريحات نقلتها صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية: “أرى نفسي مدرباً في أوروبا بالمستقبل القريب.. لدي علاقات كبيرة هناك وأحلم بأن أكون مدرباً لبرشلونة يوماً ما”.

وتابع: “إذا كانت هناك إمكانية للعمل في المكسيك في أي وقت، فسأفعل ذلك بكل سرور، ولكن أعتقد بأن القارة الأوروبية هي أفضل مكان في العالم لكرة القدم”.

يُذكر أن ماركيز كان قد اعتزل في سن الحادية والأربعين، ويُعد من اللاعبين أصحاب الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم حيث شارك في 5 نسخ مختلفة، وهو إنجاز لم يحققه سوى قلة قليلة من اللاعبين.

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